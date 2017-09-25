Работа ретушером: как начать деятельность и особенности профессии
2017-09-23 10:22
Работа ретушером: как начать деятельность и особенности профессии
Что нужно для начала работы.
Работа ретушером: как начать деятельность и особенности профессии
Человек, который избрал профессию ретушера, занимающегося обработкой фотографий и других изображений (выравнивает цветовой баланс, исправляет фон и другие недостатки изображения). Работать по данному направлению можно как в офисе, так и дома. Гонорар такого специалиста составляет от 1 до 500 $ за обработку одного изображения. Для поиска вакансий лучше всего воспользоваться свободными интернет-ресурсами для поиска работы.
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Что нужно для начала работы
Если у вас есть желание и мотивация работать по этой специальности, но не хватает опыта, необходимо наработать соответствующие профессии навыки:
- Пройти курсы и получить диплом, который засвидетельствует умение работать с графическими программами (Lightroom, Photoshop и другие), либо пройти обучение по графическому дизайну.
- Заняться изучением книг по живописи, рисования, чтобы получить представление, как создаются объемные изображения, каким образом выбирают форму, освоить базовые положения колористики. Это нужно, чтобы отредактированные фотографии нравились людям.
- Изучить правила светотени: как объекты образуют тень и каким образом свет отражается на этих объектах. Если придерживаться этих правил, изображение будет выглядеть реалистично.
- Освоить техники нанесения макияжа, чтобы умело работать с портретными фотографиями.
- Купить стационарный компьютер или ноутбук, которые позволят работать в программах для графического дизайна. Экран лучше выбирать с широкой диагональю и IPS-матрицей, она реалистично передает цвета.
- Научиться различать жанры, которые используются в редактировании фотографий и изображений, их особенности (бьюти, арт, документалистика и др).
Работа ретушером из собственного дома
Не всегда компании приглашают специалиста в свой штат, распространенная практика ― поиск фрилансеров. Лучше претендовать на такую позицию с собственным портфолио (обязательно имейте изображения до и после обработки), сопроводительным письмом и грамотно составленным резюме (ваши сильные стороны, что вы умеете, список дипломов, почему вас должны выбрать на эту позицию).
Ретушеры нужны:
- Фотостудиям и фотоателье: начинающие начинают с этой сферы, так профессиональным фотографам часто нужны помощники, когда не хватает времени, а количество заказов растет.
- Рекламным агентствам и в студии веб-дизайна и тому подобное. Все фото проходят обработку, чтобы выглядеть привлекательно и выполнять маркетинговую функцию. В некоторых случаях нанимают работников в офис.
- Интернет-магазинам. Им нужен человек для обработки фотографий товарных позиций.
- Фотостокам и т. д.
До обработки фотографий прибегают везде, поэтому опытным специалистам заказов не будет, нужно только желание развиваться в выбранном направлении.