Работа на проспекте Мира идет полным ходом (Фотофакт)

magictr | 16.07.2017 | Новости | Комментариев нет

Строители не только ремонтируют просівшу дорогу, а и меняют трубы и переделывают коммуникации.

Напомним, после ливня 13 июля дорожное покрытие на главной магистрали города провалилась на полметра.

Проспект Мира перекрыли от перекрестка с улицами Героев Чернобыля и Казацкая до перекрестка с улицей Мартына Небабы. На месте работают аварийные бригады.

Источник: «Черниговский Кисель»

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