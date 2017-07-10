Работа для школьников на лето: что выбрать
Несколько возможных вариантов в нашем материалов! Сообщает сайт Наша мама.
Оператор call-центра. Для этой работы не требуется особая квалификация. Достаточно иметь четкую речь, желание общаться с людьми и умение грамотно выражать свои мысли. Иногда может потребоваться высокая скорость печати или отличное знание ПК. Получать можно от 30 грн за час.
Для работы на лето продавцом требований меньше – знание математики, хорошая память для быстрого запоминания ассортимента магазина / киоска / раскладки. Получать можно от 35 грн за час.
В последнее время среди старшеклассников стал популярным подработка бебісіттерів, то есть “няней на час”. Как показывает практика, более охотно берут на такую подработку девушек-старшеклассниц. Оплата почасовая, от 20 грн за час.
От курьера требуется меньше личных качеств. Разве что пунктуальность и ответственность, а также знание улиц Киева или наличие карты в смартфоне. По словам кадровиков, курьерами предпочитают нанимать юношей, так как мальчики лучше ориентируются на местности. Оплачивают такую работу по-разному: если работа почасовая, то деньги платят за число выездов, если стационарная – то оговоренную сумму выдают вполне. Проезд – за счет компании. Получать можно от 50 грн за час.
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Работа в интернете. Работа в интернете может быть разнообразной – от модератора сайта до наборщика текстов. Конечно, у современных подростков навыки работы с компьютером гораздо лучше развиты, чем у более старшего поколения, поэтому такая работа может стать для них отличной возможностью подзаработать денег. Очень часто в интернете орудуют мошенники, которые используют результаты труда, не оплачивая ее. Важно не стать жертвой мошенников, а значит, проверять любую информацию и уж тем более не вестись на объявления, которые требуют внести “предварительный взнос”.
Розклеювальник объявлений. С этой работой справится даже школьник средних классов, так как никаких особенных навыков она не требует. Плюсом этой работы является свободный график. Нужно отметить и тот факт, что работать необходимо при любых погодных условиях, много передвигаться по городу, быть подвижным и активным. Получать можно от 30 грн за час.
Уборщик. Едва ли не самая популярная работа, так как у многих эта работа ассоциируется с физической нагрузкой и низкой зарплатой. Однако и здесь можно найти плюсы. Во-первых, для этой работы не нужен опыт. А значит, практически любой подросток может рассчитывать на эту работу. Основное требование – аккуратность и ответственность. Отличный вариант для тех, кто не испытывает радости от длительного общения с людьми. Получать можно от 40 грн за час.
Источник: lady.tochka.net
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