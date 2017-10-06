Работа для женщин: требуются яйцеклетки
2015-04-02 21:38
Работа для женщин: требуются яйцеклетки
Одним из необычных и в то же время прибыльных способов заработка является донорство яйцеклеток, спрос на которые остается высоким.
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В кризис перед украинцами остро встал вопрос о дополнительном доходе. Одним из необычных и в то же время прибыльных способов заработка является донорство яйцеклеток, спрос на которые остается высоким. Ведь бездетных пар как в Украине, так и за рубежом хватает. Корреспондент отправилась в клинику репродуктивной медицины, чтобы узнать, насколько безопасен и морально оправдан такой способ заработка.
“Оплата высокая”
На эту вакансию я наткнулась в газете “Предлагаю работу”, которые распространяют в Киевском центре занятости. Объявление гласило: “Ищу донора яйцеклеток. Оплата высокая” и отличалось привлекательным гонораром – 10 тысяч гривен. Оказалось, подобные объявления есть и на сайтах поиска работы. Звоню по первому номеру, представляюсь потенциальным донором.
– Наследственные заболевания есть? Операции переносили? Онкологией болели? В семье есть больные шизофренией? Склонность к ожирению? – сыплет вопросами сотрудница клиники.
– Нет, нет.
– Отлично. Есть дети? Сколько лет?
– Детей нет.
– Извините, нам подходят только доноры, у которых есть хотя бы один здоровый ребенок, рожденный естественным путем.
Дозвонившись в другую клинику, соврала, что у меня есть сын, ему год, роды прошли без осложнений.
– Прекрасно! Приходите на УЗИ, это предварительный обязательный осмотр, чтобы мы убедились, что вы способны к деторождению, – сообщили в клинике. В очереди к кабинету врача, кроме меня, было еще три молодые пары.
– Мы хотим детей, поэтому обратились сюда, так как уже несколько лет безуспешно пытаемся зачать малыша, – рассказала Ольга, которая пришла на консультацию вместе с мужем.
Вместе они выберут донора, чью яйцеклетку подсадят Ольге, и тогда у женщины появится шанс забеременеть. Впрочем, с первого раза получается далеко не у всех, и чаще всего искусственное оплодотворение приходится проходить по 2-3 раза.
На УЗИ оказывается, что я идеально подхожу для донорства. Остается заполнить анкету и начать сдавать анализы. По словам врачей, под гормонами у меня должно выработаться максимальное количество яйцеклеток – от 15 до 20 штук, а значит, получу я тоже максимальную сумму – 12 тысяч гривен. По тарифам клиники, одна яйцеклетка стоит 1000 гривен. Но даже если у пациентки будет 20 яйцеклеток, более 12 тысяч она не получит. Нечестно как-то.
Не жалея живота своего!
– Процедура абсолютно безопасная. Сначала вы сдаете анализы – там их много: на инфекции, ВИЧ, гепатиты В и С, биохимический анализ крови, ЭКГ, флюорографию и прочее. Все это – за счет клиники. Далее вы ждете. Как только вас выберут потенциальные реципиенты, мы свяжемся с вами, – объясняет врач Наталья Степановна.
– А когда это произойдет?
– Мы не знаем. Может, как только вас внесут в базу, а может, ждать придется долго.
Когда донора яйцеклетки выбирают, она приезжает в клинику и ей назначают прием гормонов.
– Вы боитесь уколов? Главная проблема, с которой мы сталкиваемся, – это необходимость доноров делать уколы себе самостоятельно. Нужно колоть строго по расписанию несколько раз в день – внутримышечно и в низ живота.
Прости господи! Я думала, в живот только от бешенства колют…
– После этого под общим наркозом вам делают пункцию, изымают яйцеклетки, затем вы приходите в себя и сразу после процедуры забираете деньги. Некоторое время находитесь под наблюдением врача на случай осложнений. Но за 10 лет в нашей клинике был только один случай, который привел к кровотечению, – убеждает врач.
Была донором 6 раз
Донорство яйцеклеток многие осуждают – мол, это аморально, ведь где-то будет расти ребенок, генетически твоя наполовину. Сторонники процедуры, наоборот, считают, что это дело хорошее – ведь ты помогаешь бездетным парам.
– Я была донором шесть раз. Это все анонимно, и о результатах никто не сообщает. Но когда выходила из программы, врач напоследок сказала: “Спасибо, вы помогли многим людям”. То есть у меня действительно есть дети, о которых я никогда не узнаю, – рассказывает 30-летняя Екатерина из Полтавы.
Она признается: сначала было странно осознавать, что где-то есть ее дети, которых она никогда не увидит.
– Но я внушила себе, что все же родители – это прежде всего люди, которые воспитывали ребенка, и в самом факте донорства может быть что-то аморальное. Мужчины же выступают в качестве доноров спермы – что здесь плохого? То же самое и с яйцеклетками… Если бы я не была донором, они бы просто пропали даром, так как детей я больше не планирую, – считает женщина.
Она уверена: если кто-то решился на такую сложную процедуру эко или суррогатное материнство, значит, ребенок действительно желанный и точно будет обеспечена материально.
Бывает больно
Впрочем, многие женщины утверждают, что донорство яйцеклеток – не такая уж безопасная процедура.
– Я тоже собиралась стать донором, но мой гинеколог меня отговорила. Вы только подумайте, какая там ударная доза гормонов, если обычно у женщины производится 1-2 яйцеклетки, а тут – в десятки раз больше! – говорит 29-летняя киевлянка Галина.
Мы разыскали донора, которая зареклась делать повторную процедуру.
– Уколы в живот это полбеды, но то, что началось после пункции! – рассказывает 26-летняя Мария. – Уже через час после операции у меня начались ужасные боли, которые продолжались почти месяц. И врачи разводили руками: мол, это такая реакция организма на операцию. А у знакомой вообще гормональный сбой после донорства был, растолстела и похудеть уже три года не может.
На сегодняшний день в Украине миллион бездетных пар и большинство – медицинской причины. Единственная надежда таких семей – на людей, которые поделятся материалом. Если женщина готова стать донором, в этом нет ничего плохого. Другое дело, что это не может быть работой.
КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
Вячеслав КАМИНСКИЙ, профессор медицинских наук:
– Само по себе донорство яйцеклеток не является вредной процедурой, но определенные осложнения действительно могут быть. Чаще всего это кровотечение. Врач должен определить, сколько яйцеклеток может выработаться у женщины за всю жизнь, и при донорстве позаботиться о том, чтобы этот запас не истощился. Обычно, если женщина после донорства захочет родить еще одного ребенка, беременность успешно наступает в течение года.
По словам врача, в зависимости от индивидуальных особенностей организма женщина может быть донором от одного до пяти раз за всю жизнь. Перерыв между процедурами должен быть не меньше чем три месяца.
КСТАТИ
Мужчины тоже могут стать донорами спермы. Для этого нужно обратиться в клинику репродуктивной медицины, предоставить документы о наличии здорового ребенка и сдать анализы. За одну “дозу” мужчина получит 250 гривен.
А КАК У НИХ?
Детям рассказывают о биологических родителях
В 2005 году правительство Великобритании приняло закон, по которому в 18-летнем возрасте дети могут узнать о своих биологических родителей, в том числе про женщину – донора яйцеклетки.
Во многих европейских странах (например, в Германии, Австрии, Швейцарии, Италии донорство яйцеклеток запрещено. А по законам Великобритании, Нидерландов и Швеции процедура не может быть анонимной.
В Италии в 2004 году были приняты законы, согласно которым запрещены не только суррогатное материнство, донорство спермы и яйцеклеток, но и криоконсервация эмбрионов. В связи с этим сколько бы яйцеклеток у женщины при стимуляции не созрело, по закону разрешено оплодотворять только три. В случае если все оплодотворились – все должны имплантироваться в матку.