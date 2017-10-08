Рабочий обнаружил страшную потайную комнату в доме, в котором его наняли сделать ремонт
2017-10-07 18:56
Рабочий обнаружил страшную потайную комнату в доме, в котором его наняли сделать ремонт
Выглядит жутковато.
Рабочие могут натолкнуться на весьма странные вещи во время ремонта домов, передает Rus.Media. Герою нашего пола повезло (или наоборот) найти потайную комнату на чердаке гаража, в котором его наняли сделать ремонт. Как утверждает рабочий его наняли заменить систему кондиционирования воздуха в Плант-Сити, Флорида, США. Но пока он работал над системой вентиляции, он обнаружил нечто очень странное.
Лестницы на чердак.
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Со стороны это выглядит как обычный чердак со всяким хламом, кроме одного.
Рабочий обнаружил на чердаке дверцу, замаскированную под деревянную стену.
“После осмотра я нашел кусок стены, который выглядел, как и вся остальная ее часть. Нажав на него, я обнаружил потайную комнату. Когда дверь в потайную комнату закрыты, даже не видно, что она там есть”, — пишет мужчина.
А вот что ждало его внутри комнаты.
Пол был покрыт красной ковровой дорожкой, в комнате было вентиляционное отверстие, выключатели света, розетка и даже “мужской туалет”. Кстати это именно его вы можете видеть на дальней стене.
Больше всего конечно мужа удивило устройство туалета.
Туалет подходит только для мужчин и взглянуть на него вы можете в видео ниже.
К счастью, похоже, что эта комната не использовалась для того, чтобы насильно держать кого-либо внутри, так как замок был расположен внутри, а не снаружи.
После того, как рабочий опубликовал видео, он рассказал, что кто-то сказал ему, что этот дом ранее принадлежал “лотерейной убийцы” Дорос (Ди Ди) Мур.
В 2006 году некий Абрахам Шекспир, выигравший $ 30 млн долларов, после чего его начали терроризировать родственники, выпрашивая деньги.
Через некоторое время он встретил девушку по имени Дорис (Ди Ди) Мур, которая заверила Шекспира в том, что она может спасти его от жадных родственников, если тот переведет деньги на ее счет. После того, как Абрахам сделал это — он пропал. Через полгода его нашли закатоним в бетон на заднем дворе с двумя пулевыми ранениями в грудь.
В 2012 году Дорис Мур признали виновной в убийстве и приговорили к пожизненному заключению в тюрьме.
“Лучше бы я оставался бедным — эти слова Абрахам повторял постоянно”, — сказал брат Абрахама Роберт Браун.
Рабочий сказал, что бывших владельцев дома якобы удалось вычислить по номерным знаком в комнате, однако подтвердить эту догадку так и не удалось.