Qualcomm готовит революционный мобильный процессор
14.10.2017 | Техно | Комментариев нет|
2017-10-13 14:47
Qualcomm готовит революционный мобильный процессор
Ранее сообщалось, что компания Qualcomm готовит к выпуску процессор Snapdragon 845, который получат такие флагманы как Samsung Galaxy S9, Galaxy S9+ и Xiaomi Mi 7.
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А теперь в сети появились данные о более новый процессор – Snapdragon 855. Соответствующее сообщение сделал в Twitter редактор портала WinFuture Роланд Квандт.
По данным китайских источников, Snapdragon 855 обеспечит 30-40% прирост быстродействия в сравнении с Snapdragon 845. Также он должен быть более энергоэффективным. По слухам, анонсируют его в конце 2018 года, а готовые девайсы на нем появятся не раньше 2019 года.