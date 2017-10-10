Путин получил в подарок от Берлускони пододеяльник
2017-10-09 13:10
Путин получил в подарок от Берлускони пододеяльник
Вышитый пододеяльник ручной работы привез бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в Сочи в подарок на день рождения президенту России Владимиру Путину.
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В компании, которая выпускает постельное белье и стала исполнителем необычного заказа, СМИ подтвердили эту информацию , передает Rus.Media .
Как заявил ее руководитель Микеле Каскавілла, на пошив пододеяльника ушло около шести часов.
“Мастера фабрики использовали машинную печать, однако упаковка подарка была изготовлена вручную. Для нас это большая честь сделать подарок для президента Путина”, – сказал он.
Как пишет издание, на пододеяльнике изображено рукопожатие двух политиков на фоне Собора Василия Блаженного и Колизея.
Напомним, митинги, которые прошли по всей России, совпали с днем рождения российского президента Владимира Путина 7 октября.