Путешественники во времени, случайно попавшие в объектив

despravda | 28.09.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-09-27 14:27

Путешественники во времени, случайно попавшие в объектив
Практически все ученые мира сходятся во мнении, что построить машину времени невозможно. Но как тогда объяснить эти снимки?

Мобильный телефон в фильме 1920-х годов

Мужчина, одетый в одежду 2000-х на снимке 1940-го

А что если мы скажем, что путешественники во времени есть и среди наиболее известных личностей наших дней?

Президент России в различных исторических эпохах

Jay-Z, ты ли это?

Николас, и ты туда же?

Таинственный бизнесмен из будущего

В 2003 году этого мужчину задержали за финансовые махинации , так как вложив меньше тысячи долларов, через несколько месяцев Эндрю Карлссин заработал более трехсот миллионов. Никаких доказательств полиция найти не смогла, а на допросе Эндрю с гневом заявил, что владеет этими сведениями так как прибыл в XXI век с 2256 года. Вы удивитесь, но после допроса мужчина бесследно исчез.

В будущее через трубопровод

Хакан Нордквист утверждает, что пытаясь найти в своем подвале трубу, которая дала течь он нашел люк, открыв который он увидел собственную гостиную и сидит на кресле старика. Обстановка была совсем другой, но мужчину, сидящего перед телевизором Хакан узнал сразу, так как это был он сам, но в старости. Соответствие между ними было странным, сходилось все, включая татуировки. Прежде чем вернуться в настоящее парню удалось сделать несколько фотографий, которые теперь он показывает всем скептически настроенным к повествованию людям.

Мэрилин и путешественница во времени

Снимки с непревзойденной Мэрилин привлекали всеобщее внимание всегда, но этот снимок интересен не только благодаря ей. На заднем плане мы видим девушку, в руках у которого фотоаппарат или видеокамера. Может это корреспонденты из будущего собирают компромат на звезду?

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