Путешественники во времени, случайно попавшие в объектив
2017-09-27 14:27
Путешественники во времени, случайно попавшие в объектив
Практически все ученые мира сходятся во мнении, что построить машину времени невозможно. Но как тогда объяснить эти снимки?
Мобильный телефон в фильме 1920-х годов
Мужчина, одетый в одежду 2000-х на снимке 1940-го
А что если мы скажем, что путешественники во времени есть и среди наиболее известных личностей наших дней?
Президент России в различных исторических эпохах
Jay-Z, ты ли это?
Николас, и ты туда же?
Таинственный бизнесмен из будущего
В 2003 году этого мужчину задержали за финансовые махинации , так как вложив меньше тысячи долларов, через несколько месяцев Эндрю Карлссин заработал более трехсот миллионов. Никаких доказательств полиция найти не смогла, а на допросе Эндрю с гневом заявил, что владеет этими сведениями так как прибыл в XXI век с 2256 года. Вы удивитесь, но после допроса мужчина бесследно исчез.
В будущее через трубопровод
Хакан Нордквист утверждает, что пытаясь найти в своем подвале трубу, которая дала течь он нашел люк, открыв который он увидел собственную гостиную и сидит на кресле старика. Обстановка была совсем другой, но мужчину, сидящего перед телевизором Хакан узнал сразу, так как это был он сам, но в старости. Соответствие между ними было странным, сходилось все, включая татуировки. Прежде чем вернуться в настоящее парню удалось сделать несколько фотографий, которые теперь он показывает всем скептически настроенным к повествованию людям.
Мэрилин и путешественница во времени
Снимки с непревзойденной Мэрилин привлекали всеобщее внимание всегда, но этот снимок интересен не только благодаря ей. На заднем плане мы видим девушку, в руках у которого фотоаппарат или видеокамера. Может это корреспонденты из будущего собирают компромат на звезду?