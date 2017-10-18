Пышнотелую модель Эшли Грэм раскритиковали за целлюлит на ногах
2017-10-18 14:34
Пышнотелую модель Эшли Грэм раскритиковали за целлюлит на ногах
Недавно модель жестко раскритиковали за целлюлит на ногах, который пользователи Сети разглядели через лосины
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Американская красавица Эшли Грэм прославилась тем, что является моделью «размера плюс», чем вдохновляет женщин по всему миру, передает Rus.Media. Однако недавно модель жестко раскритиковали за целлюлит на ногах, который пользователи Сети разглядели через лосины.
На днях папарацци сфотографировали Эшли Грэм в аэропорту в Канаде. Для перелета девушка выбрала для себя простой и удобный одежда. Модель появилась в короткой кофте с длинными рукавами и большим вырезом в районе груди и черными лосинами. Фотографии папарацци попали в Сеть, где интернет-пользователи стали критиковать девушку за целлюлит на ногах.
«Ужасно!», «Зачем она обтягивает свои жирные ноги», «Пропаганда лишнего веса это конечно ужас!», «Сидела в самолете на двух креслах», «С целлюлитом нужно бороться, Эшли», «Как модель может быть с целлюлитом», – комментировали снимки пользователи Сети.