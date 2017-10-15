Пышнотелая подружка известного футболиста затмила невесту на свадьбе Месси
2017-07-01 17:17
Пышнотелая подружка известного футболиста затмила невесту на свадьбе Месси
30 июня, нападающий “Барселоны” и сборной Аргентины Лионель Месси вступил в брак со своей возлюбленной Антонеллою Рокуццо, с которой встречался более десяти лет
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Молодожены сыграли свадьбу в родном городе Росарио (Аргентина). Как и планировалось, праздничная церемония проходила в City Center Hotel, передает Rus.Media.
Для самого главного дня в жизни Антонелла выбрала платье от Rosa Clara, которая была доставлена невесте прямо из Барселоны. Как только Месси и Рокуццо появились перед входом в здание отеля, их сразу же начали снимать репортеры и гости вечера. Благодаря этому фото и видео со вчерашней свадьбы уже появились в сети.
Перед тем как пройти в зал, где влюбленные должны были обменяться клятвами и официально узаконить свои отношения, близкие влюбленных позировали перед фотографами. Среди гостей были замечены испанские футболисты Хавьер Эрнандес Креус и Сеск Фабрегас с подругой, игрок сборной Аргентины Серхио Ромеро с женой Элиану Герсіо. Конечно, почетные места в списке приглашенных достались близким людям жениха – отцу Хорхе, матери Селіє и сестре Марии.
На свадьбе приковала к себе внимание ливанская красавица по имени Даниэлла Семаан, которую отбил у миллионера Эли Тактука, футболист Сеск Фабрегас. Даниэлла старшая отца своих детей на 12 лет.
Красотка акцентировала внимание на своих пышных формах.
Сеск и Даниэлла дружат с семьями Лионеля Месси с Антонелло Рокуццо и Жерара Пике с Шакирой. Причем Даниэлла с Антонелло – лучшие подруги.