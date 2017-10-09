Пышногрудая певица в Челси очаровала Instagram откровенными снимками (фото)

despravda | 09.10.2017 | Спорт | Комментариев нет

2017-10-08 16:31

Пышногрудая певица в Челси очаровала Instagram откровенными снимками (фото)
Девушка сразу приковывает к себе взгляд.

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Эффектная телеведущая клубного канала “Челси” Софи Роуз приковывает к себе внимание с первого взгляда, передает Rus.Media. 25-летняя модель стала безумно популярна у английских болельщиков после того, как стала сниматься в различных откровенных фотосессиях.

“Я вырос, наблюдая за Джоном Терри, Фрэнком Лэмпардом, Эшли Коулом, всегда восхищаясь их игрой. Впервые на футболе я побывала в 16 лет, так как не жила в Лондоне в то время. Я была поклонницей “Челси” с рождения и очень счастлива работать здесь”, – заявила актриса в одном из интервью.

Наслаждайтесь снимками девушки.

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