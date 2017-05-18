Пьяный мотоциклист разбился насмерть
За прошедшие сутки на Черниговщине зарегистрированы два дорожно-транспортных происшествия. Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. В Ичне в 0 ч. 33 мин. водитель мотоцикла «Zhelang-ZS 125J», находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил столкновение с телеграфной опорой. В результате происшествия водитель, 1988 года рождения, от полученных травм скончался в Ичнянський центральной районной больницы, пассажир получил телесные повреждения. На автодороге Корюковка – Тельное возле с. Тельное Корюковского района в 8 ч. 40 мин. водитель автомобиля «Volkswagen Vento» во время выполнения маневра обгоне не выбрал безопасную скорость движения и совершил столкновение с микроавтобусом «Volkswagen Transporter». В результате происшествия пассажир автомобиля «Volkswagen Vento» получил телесные повреждения и был доставлен в Корюковской центральной районной больницы.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым