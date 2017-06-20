Пьяные на дорогах Черниговщины: в ДТП пострадали двое
Так, в г. Новгород-Северский по ул. Леваневского возле дома № 48 в 10 час. 48 мин. 19 июня водитель мопеда «XGJAO», находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил столкновение с забором. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. В результате происшествия пассажир мопеда получил телесные повреждения и госпитализирован в Новгород-Северской центральной районной больницы. На автодороге Киев – Сумы – Юнаковка возле с. Густыня Прилуцкого района в 17 час. 47 мин. 19 июня водитель автомобиля «ГАЗ-3302» совершил столкновение с велосипедистом, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался в попутном направлении. В результате происшествия велосипедист получил телесные повреждения.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым