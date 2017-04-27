Пьяные черниговцы в центре города воровали тюльпаны с клумбы
Вчера, 26 апреля, в 22 часов на линию 102 поступил звонок. Парень, который гулял с девушкой на Аллее Героев, сообщил, что два человека рвут на клумбе тюльпаны. Правда, сначала парочка подумала, что воры просто фотографируются в клумбе. Но, подойдя ближе, он увидел, как мужчина сорвал несколько тюльпанов, положил их в полиэтиленовый пакет и направился к другой клумбы. Об этом рассказал пресс-офицер управления патрульной полиции Чернигова Виталий Копистко. До приезда экипажа юноша был на связи. Когда полицейские прибыли, вандалы уже были возле пешеходного перехода. Стражам правопорядка они ответили, что ничего не знают и о тюльпанах не слышали. И при поверхностном осмотре патрульные увидели в пакете сорванные цветы с луковицами. Экипаж вызвал следственно-оперативную группу, обнаружила в воров два десятка тюльпанов с луковицами. Примечательно, что вандалы, 40-летний мужчина и 33-летняя женщина, были пьяными в стельку. Их даже возили на экспертизу в медицинское учреждение. Выяснить, зачем парочка воровала цветы с городской клумбы, патрульным на месте происшествия не удалось. Далее ворами заниматься следователь из городского отдела полиции.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым