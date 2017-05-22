Пьяного водителя, который сбил 13-летнюю девушку и скрылся, пытаются выгородить?
Водителя, который сбил 13-летнюю девушку и скрылся с места ДТП, нашли почти сразу. Однако родители пострадавшей уверены – истинного виновника аварии пытаются выгородить. Речь идет о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло вчера, 20 мая, в г. Корюковка. Около 22 ч. на ул. Индустриальной водитель красных «Жигулей» совершил наезд на девушку-пешехода, после чего даже не останавливаясь скрылся с места аварии. В результате столкновения 13-летнюю Веронику Пархоменко госпитализировали в Корюковскую центральную районную больницу с диагнозом закрытый перелом левой берцовой кости, скальпированная рана затылка. По словам пострадавшей, момента самого наезда она не помнит: «Мы с другом шли по обочине дороги, потому что тротуара на том участке нет. Помню, что машина ехала навстречу и позади нас, а уже дальше только помню, как я лежу на земле, ищу телефон, чтобы позвонить маме, мой друг вызывает скорую ». Пока мама находилась с Вероникой в больнице, отец девочки Николай Пархоменко начал искать водителя, который вызвал наезд. Довольно быстро удалось идентифицировать машину, причастного к аварии. «Мой сосед автомеханик, он разбирается в этом деле, мы вместе посмотрели повреждения в машине, потом поехали на место ДТП, нашли краску, зеркало отражено лежало на обочине. Водитель не остановился ни до, ни после того, как сбил Веронику. Лишь метров за 500 они остановились под фонарем возле магазина, вышли посмотрели на машину, а потом сели и поехали отдыхать. Мы этого человека пьяного в баре и нашли », – рассказал Николай Пархоменко. Однако в деле, как утверждают родственники пострадавшей, водителем фигурирует другой человек. «Мы подозреваем, что нашу дочь сбил Сергей Бадюл, бывший сотрудник тогда еще милиции. По камере в магазине видели, что он был пьян и именно он ездил за рулем. А теперь подсовывают и на признание возили его брата, который был трезв. Я не знаю, как это назвать, но получается так, что они выгораживают пьяного водителя », – отметил отец потерпевшей. У дороги, неподалеку от места аварии, встроенная современная камера видеонаблюдения, запись с которой мог бы помочь в расследовании дела. Однако в полиции родственникам сообщили, что на записях ничего не видно: «Сказали, что свет с обеих сторон ослепило камеры, ни номеров, ничего не видно». Также, по словам Николая Пархоменко, человек, которого выдают за водителя, уже звонил и хотел встретиться и поговорить, также предлагал денежную помощь: «Я отказался, пока мы собираем все чеки, которые идут на лекарства. Я проконсультируюсь с адвокатом, а затем принимать решение, как действовать дальше. И в полиции нам также советовали пойти на встречу, мол, парень молодой, вину признает, зачем ему портить жизнь. А как же наша дочь – у нее перелом левой ноги в двух местах со смещением, спицу вставили через пятую, лежит на вытяжке, ушиб спины, горловая разбита, зашивали сзади, сотрясение мозга, гематома на лбу. Это не учитывается? ». Родители девушки говорят, что будут идти до конца. «Завтра жена советоваться с врачами, возможно, переведем Веронику в Чернигов в областную больницу. Я собираюсь в прокуратуру писать заявление. Просто так им это с рук не сойдет, мы будем искать справедливости », – подчеркнул Николай Пархоменко. Как сообщили в секторе коммуникаций ГУНП в Черниговской области, личность водителя была установлена буквально через полчаса после ДТП. Машина сейчас задержана и находится в райотделе, открыто уголовное производство по статье 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения». «Завтра (22 мая – ред.) Для водителя будет избираться мера пресечения. По его словам, он был шокирован, потому оставил место аварии », – прокомментировал главный специалист сектора коммуникаций Борис Коновченко.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым