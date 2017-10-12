Пьющая мать с малолетним ребенком жила в доме без окон, газа и канализации

despravda | 12.10.2017 | Украинские новости | Комментариев нет

2017-10-12 16:22

Пьющая мать с малолетним ребенком жила в доме без окон, газа и канализации
Харьковские полицейские помогли девочке, которая содержалась в антисанитарных условиях.

Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter

На днях в Основянский отдел полиции поступило сообщение, что в доме без окон, газа, канализации, проживает женщина с ребенком, передает Rus.Media.

Инспекторы выяснили, что 26-летняя женщина с ребенком 2,5 лет проживали в антисанитарных условиях, в доме, не оборудованном для жизни.

Женщина злоупотребляет алкогольными напитками, нигде не работает.

Ребенка доставили в больницу для проведения медицинского освидетельствования.

В настоящее время решается вопрос о лишении женщины родительских прав.

Похожие записи

Об авторе

despravda