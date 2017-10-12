Пьющая мать с малолетним ребенком жила в доме без окон, газа и канализации
12.10.2017 | Украинские новости | Комментариев нет|
2017-10-12 16:22
Пьющая мать с малолетним ребенком жила в доме без окон, газа и канализации
Харьковские полицейские помогли девочке, которая содержалась в антисанитарных условиях.
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На днях в Основянский отдел полиции поступило сообщение, что в доме без окон, газа, канализации, проживает женщина с ребенком, передает Rus.Media.
Инспекторы выяснили, что 26-летняя женщина с ребенком 2,5 лет проживали в антисанитарных условиях, в доме, не оборудованном для жизни.
Женщина злоупотребляет алкогольными напитками, нигде не работает.
Ребенка доставили в больницу для проведения медицинского освидетельствования.
В настоящее время решается вопрос о лишении женщины родительских прав.