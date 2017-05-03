Пульт увеличения веса: как обманывают черниговцев
Пульт на помощь нечестным торговцам предлагает Чернигова Александр. Он производит специальные пульты с несколькими кнопками. Программирует их на весы в любом соотношении. Такое устройство поможет продавцам ловко обманывать своих клиентов. Пульты в свободном доступе. Их человек открыто продает на сайте объявлений ОLX. Мы позвонили по указанному номеру. Александр рекламирует свое изобретение и объясняет, что производит их самостоятельно. Уже имеет собственную клиентскую базу: «У меня заказывали и на 70% накрутки, – сообщает человек. – А я могу сделать вам пульт на любые проценты накрутки веса. Я их сам делаю. Могу подстроить под ваши веса. Пульт мощный, можно нажимать на кнопку даже через стены, например, сидя в подсобке магазина ». Александр не стесняется встретиться с клиентом и продемонстрировать пульт на практике. Так мошенники обманывают своих клиентов. Мы предупреждаем черниговцев о возможных нечестных продавцов на рынках и в магазинах города. И советуем проверять товар на контрольных весах. Жаль только, что так называемых помощников мошенников не замечает полиция. Надеемся, наша статья станет поводом для полицейского расследования. Просим правоохранителей сообщить о ходе проверки этого факта.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым