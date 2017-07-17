Пугливая жена: черниговца никто не похищал
17.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
Похищение черниговца , о котором писал ЧЕline не подтвердилось. Об этом сообщили в городской полиции.
Заявление от жены об этом есть. Правоохранители выяснили, что мужчина просто отключил телефон и пошел по делам.
Через полчаса он вышел на связь и сообщил полицейским, что с ним все в порядке и никакого похищения не было. От каких-либо других объяснений он отказался. Жена оказалась слишком пугливой.
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