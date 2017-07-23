Психологи составили список фраз, которые нельзя говорить детям дошкольного возраста
Специалисты составили список самых распространенных раз, родители говорят, отправляя малышей к детскому саду. Это примеры того, как взрослые негативно влияют на психику детей, самостоятельно повышая в них уровень стресса. Об этом сообщает dytpsyholog.com.
– “Учись кушать самостоятельно, потому что в садике никто тебя кормить не будет!” — таким образом вы формируете негативную установку ребенка на садик. Лучше скажите: “Ты уже можешь есть сам, ты уже такой взрослый! Мне так нравится смотреть, как ты это делаешь самостоятельно!”
– “Поделись игрушкой с ребенком — в садике придется делиться! Там все игрушки общие!” — для ребенка это не аргумент, а для того, чтобы малыш смог взаимодействовать с другими детками, ему нужно этому научиться. Лучше скажите: “Смотри, как мальчик хочет твою игрушку, давай дадим ему немного поиграть, он потом вернет!”
– “Не плачь, потому отдам в детский сад!” — это запугивание, которое формируем впечатление, что в садике плохо и там могут обидеть.
– “Успокойся, ибо заведу в детсад и там оставлю!” — это пугает ребенка еще и тем, что мама может хотеть избавиться от ее, а значит не любит…
– “Там не страшно! Не бойся! Воспитательница не будет тебя обижать!” — “не” ребенком не воспринимается. Ребенок слышит: “Нужно бояться, в садике страшно, а воспитательница может обидеть”
– “Я буду с тобой в группе сидеть!” (хотя на самом деле вы не собираетесь этого делать) — это обман, за такое ребенок перестанет доверять, а со временем начнет обманывать сама. Поэтому, если вы пообещали остаться с ребенком — останьтесь, и не уходите пока малыш на это не согласится.
– “Я тебе куплю игрушку (тортик) если ты пойдешь в садик!” — малыш привыкнет к тому, что каждый раз мама что-то покупает и со временем начнет манипулировать и требовать.
– Помните, ребенок составляет впечатление о воспитателях с ваших слов. Поэтому запрещенным является любой негатив в сторону воспитателей или сад в целом. Если вы негативно откликаетесь, значит воспитатели плохие, поэтому с ними оставаться опасно.
– “Не плачь! Смотри, другие дети не плачут! А ты…” — не стоит сравнивать ребенка с другими. Никогда! Лучше скажите: “Тебе грустно, что приходится оставаться без мамы. я тоже буду скучать за тобой!”
– “В садике так весело! Там столько игрушек! Там столько деток! Все играют, веселятся!” — эти фразы способны вызвать у ребенка завышенные ожидания и сформировать впечатление, что садик — это развлечение, и что там сразу с первого же дня будет хорошо. Поэтому лучше говорите правду, более сдержанно, предупреждайте, что с детками придется сначала познакомиться, что в садике будут занятия и
воспитатель, которую нужно будет внимательно слушать.
Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым
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Yuriy Priputen