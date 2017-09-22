Психологи 45 лет изучали 5000 гениальных детей. Вот 6 ключевых выводов
2017-09-22 15:11
Психологи 45 лет изучали 5000 гениальных детей. Вот 6 ключевых выводов
Один из главных выводов: даже дети с высоким IQ нуждаются учителей, чтобы помочь им полностью реализовать свой потенциал.
Если 4 с половиной десятилетия изучать тысячи одаренных детей, то можно понять кое-что о том, как повысить их уровень успеваемости, передает Rus.Media.
Один из главных выводов: даже дети с высоким IQ нуждаются учителей, чтобы помочь им полностью реализовать свой потенциал.
Начиная с 1971 года, проект «Изучение математически одаренной молодежи» или SMPY отслеживает 5000 самых умных детей в Америке — топ 1%, 0,1% и даже 0,01% всех студентов. Это самое продолжительное исследование одаренных детей в истории.
Вот до каких результатов проект пришел.
Лучшие 1%, 0.1% и 0.01% детей проживают исключительные жизни
В рамках SMPY (произносится как «simpy») сначала проверялась интеллектуальность детей с помощью методики SAT, вступительных экзаменов в университеты и других тестов IQ. Впоследствии исследователи начали изучать дополнительные факторы, такие как обучение в колледже и карьерные пути позже в жизни.
Они обнаружили, что наиболее одаренные дети продолжали учиться в докторантуре и аспирантуре, и получали гораздо больше патентов и денег на исследования, чем их менее одаренные товарищи. Большинство из них входят в число 5% самых высокооплачиваемых ученых.
«Нравится нам это или нет, эти люди действительно контролируют наше общество», — заявил недавно «Nature» Джонатан Вай, психолог программы идентификации талантов Университета Дьюка.
Дети-гении не получают достаточного внимания
Беда в том, что дети-гении часто получают слишком мало внимания от своих учителей, которые, возможно, склонны списывать со счетов ярких учеников, поскольку они уже достигли своего потенциала.
Когда исследователи SMPY изучили, сколько внимания учителя уделяли этим одаренным детям, они обнаружили, что подавляющее большинство времени в классе было потрачено на то, чтобы помочь отстающим ученикам достичь среднего уровня.
Ученые проекта SMPY предполагают, что учителя должны избегать преподавания стандартного для всех учебного плана, и вместо этого сосредоточиться на создании индивидуальных планов уроков для студентов.
Перевод в класс старше работает
Чтобы помочь детям достичь своего потенциала, учителям и родителям стоит подумать о том, чтобы перевести одаренного ребенка на класс старше, предлагает SMPY.
Когда исследователи сравнили в контрольной группе тех, кто не переводился в старшие классы с теми, кто это делал, то обнаружили, что последние на 60% чаще получали патенты и научные звания — и более чем в два раза чаще получали докторскую степень в области, связанной с наукой, техникой, инженерией или математикой.
Интеллект очень разнообразен
Быть умным — не просто умение запоминать факты, имена и даты. SMPY неоднократно проявлял в течение многих последующих анализов, что некоторые из самых умных детей имеют большую способность к пространным рассуждениям.
У этих детей есть талант для визуализации систем, таких как система кровообращения человека или строение автомобиля. В 2013 году следующие опросы выявили прочную связь между навыками пространственного мышления и количеством заявок на патенты, опубликованных рецензируемых статей.
Стандартизированные тесты не всегда пустая трата времени
Стандартизированные тесты — SAT один из самых знаменитых — не могут измерить все, что учителям и родителям нужно знать о ребенке.
Однако данные SMPY свидетельствуют о том, что SAT и другие стандартизированные измерения интеллекта обладают некоторой прогностической силой, но при этом учитывают такие факторы, как социально-экономический статус и уровень практики.
Камилла Бенбоу (Camilla Benbow), один из исследователей, работающих в проекте SMPY, отметила, что эти тесты лучше всего подходят для выяснения склонности детей, чтобы учителя могли сосредоточить свое внимание в различных областях.
Важно как можно раньше заметить познавательные способности
Психолог Кэрол Дуэк обнаружил, что успешные больше склонны к так называемому «мышления роста», а не «фиксированным мышления». Они рассматривают себя как текучих, изменяющихся существ, которые могут адаптироваться и расти — они не являются статичными.
SMPY согласен с этой оценкой, но также обнаружил, что ранние признаки познавательной способности у детей могут предсказать, насколько хорошо они будут действовать позднее в жизни, игнорируя всю практику, которая может или не может произойти с ними.
Распознав такое будущее, родители и учителя должны активно работать на раннем этапе и уделять как можно больше внимания развитию таких детей.