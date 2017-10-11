Психолог раскрыл тайну сексуального влечения
2017-10-09 11:42
Психолог раскрыл тайну сексуального влечения
Специалист уверен, что желание интимной близости возникает на уровне сознания.
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Психолог Эрик Хазелтайн назвал причину, по которой у людей возникает желание заниматься сексом, передает Rus.Media. Соответствующая статья была опубликована в Psychology Today.
Специалист уверен, что желание интимной близости возникает на уровне сознания. Психолог отмечает, что одним из важных факторов является симметрия лица и тела, что обозначает здоровье и «положительные» гены. Эрик Хазелтайн также рассказал, что чаще всего люди ищут себе партнера за понравившегося ему запаха. Психолог провел эксперимент, в котором молодым девушкам предоставлялся выбор партнера по футболкам. Результат показал, что на подсознательном уровне по запаху женщины склонны к интимной близости с людьми, которые обладают симметричными чертами лица. К тому же, с помощью обоняния человек может определить, болен ли его партнер или имеет какие-то проблемы со здоровьем. Психолог убежден, что по запаху можно довольно точно определить и основные человеческие черты характера.
Вторым из ключевых факторов является поиск партнера за выделением пота и слюны. Эксперт уверен, что ротовые рецепторы способны выявлять основные комплексы гистосовместимости. Благодаря ним человек может понять, насколько иммунная система партнера подходит к его.