Психически больной чуть не выколол глаз врачу
12.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
В психоневрологической больнице по улице Ивана Мазепы, 3 во время осмотра 27-летний пациент набросился на 25-летнего психиатра. Завалил последнего и кухонным ножом нанес резаные раны в область глаза.
Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.
Очевидцы рассказывают, что мужчина пришел на прием и по неизвестным причинам внезапно набросился на врача и сбил с ног.
Сейчас полиция открыла уголовное производство по ст. 125, частью первой УК – «Нанесение легких телесных повреждений».
Чем изъяли.
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