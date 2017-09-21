“ProZorro.Продажи” запускает голландские аукционы по продаже активов банков со сроком ликвидации, что всплывает
2017-09-21 14:42
“ProZorro.Продажи” запускает голландские аукционы по продаже активов банков со сроком ликвидации, что всплывает
В ближайшие дни в системе электронных торгов “ProZorro.Продажи” введут первый лот для продажи по процедуре голландского аукциона, сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).
В первую очередь, по голландской процедуре торгов на понижение цены МЭРТ планирует реализовывать активы банков, по которым срок ликвидации близится к завершению, говорится в сообщении ведомства, передает Rus.Media.
“Использование голландской процедуры позволит гарантированно продать активы, которые долго не находят покупателя. И Фонд гарантирования (вкладов физических лиц – Ред.) сможет получить дополнительные средства для выплат вкладчикам”, – цитирует пресс-служба первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова.
В ведомстве также уточнили, что голландские аукционы отличаются от классической модели тем, что аукцион длится в течение суток и при этом активы торгуются с понижением цены. В ходе торгов стоимость активов может снизиться до 20% стартовой цены. К тому же зарегистрироваться для участия в торгах можно в день проведения аукциона.
“Процедура голландского аукциона состоит из двух основных этапов. На первом этапе происходит постепенное автоматическое снижение цены, которое продолжается, пока один из участников аукциона не остановит снижение, зафиксировав текущую цену. В течение второго этапа другие участники аукциона могут предложить свою цену, выше зафиксированной”, – объясняет МЭРТ.