Провозглашение независимости Каталонии не будет иметь последствий – премьер Испании
2017-10-08 10:58
Провозглашение независимости Каталонии не будет иметь последствий – премьер Испании
В правительстве не исключают, что могут забрать автономию в региона.
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Провозглашение независимости Каталонии не будет иметь никакого влияния, заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой, добавив, что он не исключает прекращения автономии региона, передает Rus.Media.
Об этом он сказал в интервью газете El Pais.
“Правительство обеспечит, чтобы любая декларация о независимости не привела ни к чему”, – заверил он.
Отвечая на вопрос, готов ли он использовать статью 155 Конституции Испании, которая позволяет национальному парламенту вмешиваться в функционирование автономного региона, Рахой сказал: “Я не исключаю абсолютно ничего, что есть в рамках закона”.
Премьер-министр также заявил, что планирует направати в Каталонии больше полиции до окончания кризиса.
Он добавил, что он не будет объявлять досрочные выборы.