Провокационные образы Мелании Трамп в нарядах на голое тело (фото)
25.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
2017-09-23 21:50
Провокационные образы Мелании Трамп в нарядах на голое тело (фото)
Мелания позволяет себе смелые образы без нижнего белья.
Хотя жену американского президента считают едва ли не иконой стиля, Мелания позволяет себе смелые образы без нижнего белья, передает Rus.Media.
Официальный визит в Польшу, между прочим:
Встреча южно-корейской делегации
На политических дебатах Трампа и Клинтон
Во время предвыборной кампании
Общенациональный съезд Республиканской партии США
Смело, прозрачно — но еще в 2005 году
Но тогда она уже была с Трампом
Как и в далеком 1999 году