Проверка на верность жены закончилась рыданием мужа
2017-10-07 21:10
Проверка на верность жены закончилась рыданием мужа
Записка или проверка на верность.
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Мы с Иркой поженились на первом курсе. Нет, она не была беременной, просто мы хотели быть вместе. Что касается меня, то я уже тогда прекрасно осознавал, что мне не нужен никто, кроме Ирки, даже Анжелина Джоли или ее величество королева Англии, передает Rus.Media.
Откровенно говоря, я влюблен в свою жену по уши и до сих пор не могу понять, что она во мне нашла. Моя Ирка красавица и умница, уже заканчивает диссертацию, а когда идет по улице, то редко какой мужчина не проведет ее взглядом. А я обычный лопоухий программист. Так или иначе, но вместе мы уже шесть лет. Как по мне, то пора уже и о наследниках подумать, тем более, что о сыночке я мечтаю уже давненько. Но Ирка подошла к этому делу вполне рационально.
– Я тоже очень хочу детишек, но я зато, чтобы дать нашим родителям отдохнуть от нас. Согласись, они нам много помогали, пока мы учились, поэтому на своих детей должны заработать сами.
И хотя мы оба работаем и получаем немалую зарплату, если разделить ее на троих, то и впрямь выглядит на то, что без помощи родителей было бы тяжело. Поэтому я вынужден был признать, что Ирка прав и, прежде чем рожать детей, надо позаботиться о хлебе насущном для них.
Я даже начал подыскивать работу, на которой больше платят.
За несколько месяцев до этой нашей беседы Орест – мой приятель и сотрудник – пригласил меня быть крестным отцом для своего малыша. Конечно же, я согласился и теперь часто забегал к крестника, тем более, что жили мои кумовья через дорогу от нашего офиса.
Как-то кума попросила меня посидеть с Данилом, потому что Орест сломал руку, а ей срочно нужно было навестить родителей.
– Я знаю, что ты справишься, – подбадривала она меня. – Я же вижу, как ты с ним играешься. Скажу тебе искренне, из тебя получится замечательный папа. Иногда ты лучше ладнаєш с малым, чем Орест. Время вам с Иркой о своих детях подумать.
– Еще не заработали, – пошутил я.
Но вечером, когда Даня уже мирно посапывал и видел десятый сон, а мы с Орестом попивали крымское вино в кухне, друг, который уже изрядно, скажем так, расслабился, неожиданно ополчился на меня:
– Слушай, ты никогда не думал о том, что твоя Ирка не хочет детей, потому что кого-то имеет?
– Что? – ошеломленно переспросил я. – Ты что, обезумел?
– Ты сам знаешь, она у тебя такая красавица, а ты, только без обид, ты давно смотрел на себя в зеркало?
– Мы любим друг друга, – ответил я, хотя впервые за шесть лет маленький гадкий червячок зашевелился где-то под сердцем.
– А я что? Я же ничего не говорю, просто эти женщины, сам знаешь, какие они теперь, – вздохнул Орест. – Ты не обижайся, но я убежден, если женщина по-настоящему любит какого-то мужчину, то хочет ребенка от него. А иначе для чего это все? – обвел обважнілим от алкоголя взглядом кухню и откупорил еще одну бутылку вина.
Когда пришла кума, мы уже были довольно «тепленькие». Випроваджуючи меня домой, Орест вдруг предложил:
– Хочешь спокойно жить и знать, что Ирка тебя любит, устрой ей проверку.
– Я своей жене доверяю и следить за ней не собираюсь.
– Я же не говорю следить. Я так свою проверял. Написал записку, мол, надоело, нашел себе любовницу, прощай, а сам спрятался и смотрел, что с того будет. Моя как разревелась, а тут я с цветами. Пощечина, правда, достал, но именно той ночью мы малого начали,
– Да пошел ты, – оттолкнул я кума и вышел на улицу.
Но чем ближе подходил к дому, тем больше мне нравилась его идея, а червячок шевелился все живее и больно покусував. Остаток дороги я пробежал, на наш восьмой этаж вылетел, словно за мной гнались все собаки города. Ирки дома еще не было.
«Ага, видишь? Ты за порог – и она из дома!» – начал меня убеждать червячок, превращаясь в огромную кобру, которая с удовольствием вонзила свои ядовитые зубы в уже и так изрядно роз’ятрену рану.
Я мигом нашел ручку, лист бумаги. И сел писать записку. Написать, что у меня есть другая, не хватило духу: слишком абсурдно это выглядело. Поэтому руками, которые сильно дрожали то ли от нервов, то ли от выпитого вина, я вывел: «Ирка! Я сегодня сразу после работы поеду на несколько дней к родителям, не жди, не звони, не ищи. Должен серьезно подумать о том, как нам жить дальше. Выглядит, что наши семейные отношения дали трещину. Не знаю, действительно ли мы нужны друг другу и не лучше нам разбежаться разными дорогами».
Упаковал кое-как в рюкзак несколько своих рубашек, джинсы.
Намеренно оставил шкаф открытой, чтобы Ирка сразу заметила, что не хватает моей одежды. Огляделся комнатой, где бы лучше спрятаться, решил – за шторами (шторы в нашей спальне плотные и длинные), не поверите, как последний дурак, даже прорезал маленькую дырочку, чтобы лучше видеть Ірчині слезы. Если бы я знал, что плакать придется мне, а не ей.
Ждал жену я довольно долго, уже и стемнело, а ее все не было. Кобра в моей груди превратилась в огромную тварь, которая неистово ревела и бросалась во все стороны. Я ревновал жену чуть ли не впервые за шесть лет. Наконец щелкнул замок. Я замер на своем «наблюдательном пункте».
Ирка зашла в комнату, удивленно роззирнулась. Закрыла дверцы шкафа и наконец увидела записку.
Мне трудно писать о том, что было потом, но, как говорится, из песни слов не выкинешь. Жена прочитала записку, взяла ручку и что-то дописала на том же листе. Затем начала тихонько напевать песенку о любви от Піанобоя (там в клипе еще Зеленский снимался) и чепуритись.
Подкрасила помадой губы, надела новое платье, вытащила телефон. Через мгновение я услышал, как она разговаривает с кем-то:
– Привет, дорогой! Ты знаешь, мой куда-то сам пошел, похоже, что с разводом проблем не будет. Приезжай, пойдем куда-нибудь отпразднуем.
Схватила сумочку и пошла прочь, даже не выключив света. Если бы я не стоял возле стены, то, наверное, просто упал бы на пол, а так сполз. Несколько минут сидел, ни о чем не думая и не двигаясь. Просто плакал. Плакал, как маленький ребенок. В голове крутилось: «Проблем с разводом не будет».
Что же, в конце концов, подумал я, единственное утешение то, что все же будет выглядеть, будто первый шаг сделал я, так по крайней мере рогоносцем меня не называть. Я встал, подошел к столу, где лежала злосчастная записка. Увидел красивый Ірчин почерк рядом со своими каракулями.
Сначала никак не мог прочитать, что она написала: все плыло перед глазами. Прошла, наверное, минута, пока я наконец увидел, что там написано, а тогда, наверное, еще пять, пока осознал, что именно.
«Из-за шторы выглядывают твои носки, кстати, на правой – дырка. И ты так ходил в гости? Позор. Я в магазин по хлеб. Надеюсь, не умрешь до моего возвращения. Целую. Ирка».