Провальная попытка женщины припарковать компакт-кар (видео)
26.09.2017 | Авто | Комментариев нет|
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2017-09-13 17:47
Провальная попытка женщины припарковать компакт-кар (видео)
Женщина пыталась поставить маленькую машину на большое место, но не получилось.
Женщина в Бельгии пыталась некоторое время параллельно припарковать компактный хэтчбек на полноценное парковочное место, но у нее это так и не получилось, передает Rus.Media. Ролик, показывающий весь процесс, опубликованный на канале YouTube.
Автор видео отметил, что в какой-то момент женщина бросила попытки поисков идеального места для своего транспортного средства в пределах одного размеченного парковочного места и вышла из автомобиля, но через некоторое время вернулась за руль и возобновила процесс.