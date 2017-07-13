Провал на Проспекте Мира наскоро засыпают песком (Фото)

magictr | 13.07.2017 | Новости | Комментариев нет

После ливня сегодня, 13 июля, дорожное покрытие на главной магистрали города провалилась на полметра.

Вода подмыла землю.

Проспект Мира перекрыли от перекрестка с улицами Героев Чернобыля и Казацкая до перекрестка с улицей Мартына Небабы.

На месте работают аварийные бригады. Работники по обе стороны укрепляют участок дороги.

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