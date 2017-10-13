Противозачаточные таблетки имеют кратковременный эффект
Ученые приблизились к созданию мужских противозачаточных таблеток. Исследователи Университета Осаки обнаружили белок, отвечающий за мужскую фертильность. При отсутствии этого белка возможен нормальный половой акт без оплодотворения. Белок кальцинейрин определяет способность к оплодотворению сперматозоидов и нужный для
того, чтобы сперматозоиды, свободно двигаясь, могли проникать сквозь мембрану яйцеклетки.
Препараты, которые ингибируют действие кальцинейрину, могут стать средствами мужской контрацепции, утверждают ученые. Основной плюс таких препаратов-их негормональна структура и кратковременный эффект. Достаточно будет проглотить таблетку непосредственно перед предполагаемым половым актом, чтобы препарат проявил свои
противозачаточные свойства.