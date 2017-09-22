Противопоказания при употреблении рыбьего жира
2015-05-25 06:36
Противопоказания при употреблении рыбьего жира
Прежде чем принять решение о начале приема любой добавки, мы должны знать об опасности ее влияния на организм.
Везде описаны только полезные свойства рыбьего жира. Но противопоказания и побочные эффекты мы тоже должны знать, прежде чем принять решение о начале приема любой добавки.
Рыбий жир является отличным источником жирных кислот омега-3. В 2004 году Управление по сан. надзору за качеством продуктов и лекарств США одобрило рыбий жир в качестве безопасной добавки, признав, что его прием оказывает полезное воздействие и связан с минимальным риском для организма. По данным Национального института здоровья США и медицинскому сайту drugs.com рыбий жир не имеет универсальных противопоказаний. Однако врачи могут рекомендовать людям с теми или иными заболеваниями избегать приема рыбьего жира или принимать его в умеренных дозах.
Давайте рассмотрим, при котором состояния здоровья можно считать противопоказанием к употреблению рыбьего жира.
Нарушение свертываемости крови и кровотечения
Рыбий жир – это мягкий антикоагулянт. Он может слегка уменьшать уровень гликопротеина плазмы крови (фактор фон Виллебранда), важного компонента свертываемости крови. Теоретически, чрезмерный прием рыбьего жира может быть опасным для людей с нарушениями свертываемости крови, гемофилия или болезнь фон Виллебранда.
Национальный институт здоровья США отмечает, что если принимать рыбий жир в чрезмерных дозах, превышающих 15 г/день, он может увеличить риск носовых кровотечений, обильных менструаций или геморрагического инсульта. Теоретически, добавки рыбьего жира могут вступать в реакцию с препаратами разжижающими кровь, такими как, например, Варфарин.
Люди, принимающие препараты, разжижающие кровь, такие как Варфарин должны принимать рыбий жир только под наблюдением врача.
Диабет
По данным Национального института здоровья США, рыбий жир считается безопасным для людей с диабетом и даже оказывает полезный эффект. Однако поскольку рыбий жир может немного понижать уровень инсулина, страдающие диабетом могут испытывать гипогликемию (понижение сахара крови) после приема рыбьего жира вместе с оральными лекарственными веществами от диабета.
Рыбий жир при беременности и кормлении грудью
Национальный институт здоровья США сообщает, что рыбий жир является безопасным для беременных и кормящих женщин. Некоторые исследования показали, что добавки, содержащие рыбий жир, даже оказывают полезный эффект в этот период. Однако слишком большие дозы рыбьего жира теоретически могут увеличить риск кровотечения во время беременности.
Побочные эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта
Расстройства пищеварения (чаще всего слабые) могут стать результатом приема рыбьего жира. Проблемы с пищеварением, связанные с приемом рыбьего жира, включают: регуритацию, отрыжку, спазмы и диарею.
Принимайте добавки рыбьего жира вместе с пищей, чтобы избежать неприятных побочных эффектов.
Рыбий жир и всасывание витамина е
Рыбий жир слегка ухудшает всасывание важнейшего антиоксиданта – витамина е. Люди, принимающие рыбий жир в течение длительного времени, должны выбирать добавки, обогащенные витамином е.
Прием рыбьего жира при пониженном артериальном давлении
Рыбий жир помогает снизить давление у пациентов с гипертонией. Но снижение давления может быть чрезмерными для людей с гипотонией (низким кровяным давлением). Проконсультируйтесь с врачом перед приемом рыбьего жира, если у вас гипотония или вы принимаете препараты, влияющие на давление.