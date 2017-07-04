Простые правила уберегут ваши зубы до старости

magictr | 04.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Здоровые зубы

Но, к сожалению, по оценкам ВОЗ, сегодня во всем мире кариес встречается у 60-90% детей школьного возраста и почти у 100% взрослых.

В новом бюллетене, опубликованном на официальном сайте Всемирной Организации Здравоохранения, говорится также, что примерно у 30% людей в возрасте 65-74 лет отсутствуют естественные зубы.

А болезни полости рта, такие как кариес, инфекции и язвы, пародонтит и рак можно избежать, придерживаясь простых правил профилактики: уменьшение количества потребляемого сахара и алкоголя, употребление овощей и фруктов, отказ от курения и соблюдение гигиены.

Предотвращать зубной кариес ВОЗ рекомендует путем постоянного поддержания низких уровней фтора в полости рта.

Фтор можно получать из фторованої питьевой воды, соли, молока и зубных паст, а также путем профессионального нанесения этого вещества или при использовании полосканий.

Под длительным воздействием оптимального уровня фтора образуется меньше кариеса как у детей, так и у взрослых.

Если болезнь уже развилась, нужно обязательно обратиться к врачу, чтобы избежать длительного воздействия инфекции на организм в целом.

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