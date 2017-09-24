Простой и доступный способ снизить артериальное давление
2017-09-24 13:18
Простой и доступный способ снизить артериальное давление
Во время пребывания на солнце человек на психологическом уровне чувствует атмосферу расслабления и отдыха.
Регулярное пребывание на солнце может снизить кровяное давление, утверждают специалисты университетов Уэльса и Эдинбурга, передает Rus.Media.
Избежать сердечно-сосудистых заболеваний поможет прогулка в солнечную погоду или солнечные ванны. 25 добровольцев приняли участие в эксперименте, участники которого, на постоянной основе принимали солнечные ванны. Во время пребывания на солнце человек на психологическом уровне чувствует атмосферу расслабления и отдыха.
Во время пребывания на солнце, в крови возрастает азотная концентрация, что способствует снижению кровяного давления. Но специалисты предупредили, что долгое времяпрепровождение на солнце крайне вредно для кожи и общего состояния организма.
Для того, чтобы улучшить состояние здоровья достаточно ежедневных солнечных ванн длительностью до получаса. При этом обязательно следует использовать солнцезащитные средства.