Простить нельзя помиловать: как наказывать пьяных водителей?
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2017-10-02 15:31
Простить нельзя помиловать: как наказывать пьяных водителей?
Только за семь месяцев 2017 года жертвами пьяных ДТП стали 54 человека.
За последние годы Украина стала одним из “рекордсменов” по количеству ДТП, а случаи пьяных аварий стремительно участились, передает Rus.Media.
Согласно статистике, ежегодно в Украине в дорожно-транспортных происшествиях погибает более трех тысяч человек. Только за семь месяцев 2017 года жертвами пьяных ДТП стали 54 человека и еще 877 получили травмы.
Уже в сентябре 2017 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, направленный на усиление борьбы с нетрезвыми водителями. Согласно документу, штрафы за пьяное вождение могут вырасти до 40 тысяч гривен.
Насколько строгими должны быть наказание для виновников пьяных ДТП, если это поможет сохранить в среднем 100 человеческих жизней в год.
Последнее повышение штрафов реально не отразилось на ситуации. За первые полгода полиция составила 46270 протоколов по статье 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях – управление в состоянии опьянения.