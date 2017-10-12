Простейшая школьная задачка из учебника по математике, над которой ломают голову 87 % взрослых
2017-10-11 19:30
Простейшая школьная задачка из учебника по математике, над которой ломают голову 87 % взрослых
Попробуй свои силы!
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Предлагаем тебе решить задачку про собак, передает Rus.Media. Ее можно встретить в школьных учебниках. Но скажу тебе честно, не каждому взрослому удается справиться с ней. Надеемся, ты не входишь в их число.
Мозг, как и мышцы, нужно тренировать, чтобы держать его в умственном тонусе. Это задание отлично подходит для этапа разминки и разогрева.
Математическая Задачка. Развивает логическое и аналитическое мышление, а также визуальное восприятие.
Итак. У нас есть две породы собак и кости. С последним тебе придется мучиться меньше всего. Каждая кость обозначает одну цифру — единицу.
Нужно найти ответ: число, которое должно стоять на месте знака вопроса в четвертом примере. Но перед этим следует разобраться с тремя предыдущими, с каждым отдельно.
Начнем с первого. Три Тузика в сумме дают 15. Они абсолютно идентичны. А это означает, что каждый из них представляет одно и то же число. Чтобы узнать его, необходимо просто разделить пятнадцать на три.
Во втором примере к Тузику добавляют двух собак по кличке Скарлетт. Все эти животные вместе образуют число тринадцать. Как и в случае с бульдогом, каждый далматинец также обозначает одно и то же число. Чтобы узнать его, нужно из тринадцати вычесть число, которому соответствует первая собака (а ты его знаешь). А потом полученный ответ разделить на два.
Число, под которым шифруется Скарлетт, ты уже знаешь. Но можешь проверить себя. Если, добавив в него шесть, так как в третьем примере ровно столько косточек, ты получишь ответ десять, то знай, что все твои предыдущие математические расчеты были правильными.
В четвертом примере вместо каждого животного используй соответствующее ему число и получи ответ. Почувствуй себя знатоком из «Что? Где? Когда?», который успешно догадался о содержимом черного ящика.
Наверное ты справился, может, даже и без подсказок. В награду за это держи правильные ответы.
Тузик — это 5, Скарлетт — 4, а знак вопроса — 14.