Просмотр порно назван вредным для мужчин
Американские специалисты утверждают, что наиболее распространенной причиной эректильной дисфункции среди молодых мужчин является именно просмотр порнографии.
Срок ПЬЕ (импотенция, связанная с порно) впервые предложил профессор Абрахам Мордженталер из Гарварда. Многие исследователи сомневаются в наличии факта связи порно и импотенции, однако все больше исследований указывают на то, что фильмы для взрослых крайне негативно влияют на сексуальное желание и удовлетворение мужчин.
В исследовании приняли участие тысячи посетителей сайтов для взрослых, среди которых Reboot Nation и Your Brain on Porn, посвященных борьбе с пристрастием к порнографии. Сексопатолог Ванесса Марин утверждает, что эректильная дисфункция становится все более насущной проблемой для мужчин, причем эта проблема “молодеет”, хотя раньше это было характерно для мужчин старшего возраста, пишет grifonsoft.ru
Результаты другого исследования под руководством Мэтью Крістман также указывают на то, что распространение импотенции связано именно с порнографией. Специалисты опросили более трехсот мужчин в возрасте от 20 до 40 лет. Почти 5% заявили, что предпочитают мастурбировать во время просмотра фильмов для взрослых, а не заниматься сексом. Остальные же заявили, что их эректильная дисфункция становилась сильнее от частоты просмотра порно.