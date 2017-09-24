Пророчества Ванги на 2017 год
2017-01-27 17:33
Ванга: предсказания на 2017 год
Экстрасенсы видят по-разному будущее страны, и каким ожидать этот год, остается только догадываться
Пророчества Ванги
Этой уникальной женщиной было предсказано не одно событие, которой удалось сбыться. Именно поэтому ее личность и предсказания вызывают доверие.
Вообще Ванга предсказывала многие, но больше всего запомнился моментов можно отнести следующие:
К 2000 году исчезнет одно из арабских стран и затопит большой город. Курск – прямое подтверждение этого.
В 2014 году люди начнут погибать из-за раковых заболеваний или проблемы с кожей.
В 2018 году мировой державой станет Китай.
В 2028 году будет открыт новый источник энергии.
В 2046 году состоится большой шаг в медицине, можно будет пересадить любой орган человека.
Сбудется это или нет, известно только одному Богу. Но в истории известны и такие предсказания, которым не суждено сбыться. Хотя, может быть, они просто были неправильно переведены.
Несбывшиеся предсказания Ванги
Начало ядерной войны в 2010 году.
Вымирания животных и растений в 2011 году и начало химической войны мусульман с людьми на планете.
Пророчества Ванги на 2017 год
Ванга предсказывала, что к началу 2017 года Европа будет погибать, так как из-за многочисленных войн люди будут умирать на границах разных стран. Сначала Ванга говорила, что первой страной, которая опустеет, будет Ливия. Но, в результате сегодняшних изменений пустеющей страной до 2017 года станет Сирия – и об этом говорила великая ясновидящая.
Война в Европе
Начало Третьей мировой войны начнется именно в странах Европы, так как через конфликт на Ближнем Востоке, пострадают многие страны. Европейцы станут воевать с мусульманами, в борьбе будет использовано ядерное оружие, которое уничтожит целый мир.
Дословные предсказания Ванги на 2017 год найти вряд ли удастся, так как они все давно переведены на современный язык. Быть может, поэтому иногда информация не сходится, виной всему некачественный перевод.
Верить или нет в предсказания Ванги, дело каждого человека. Но одно можно сказать уверенно: полагаться на все сто процентов на провидицу не стоит. На ее практике были как предсказания что сбылось, так и опровергнуты. Например, Ванга говорила, что в 2010 году начнется война, которая продлится четыре года. Как видим, этого не произошло. Поэтому не все то, что говорят ясновидящие можно считать правдой.