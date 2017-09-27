Пророчества об Украине: Путин с Шойгу закончат в Гааге, а Донбасс вернется в 2016 г
2015-02-08 08:34
Пророчества об Украине: Путин с Шойгу закончат в Гааге, а Донбасс вернется в 2016 г
Возможно ли что Путин, которому предлагали уйти по-хорошему окажется за решеткой Гаагского трибунала, а его близкий помощник возглавит страну с легкой руки Запада?
Именно так по мнению Богдана Мирошникова закончит Владимир Путин.
Интернет пестрит прогнозами относительно будущего мира, Украины и России. Астрологи, политологи, экономисты дают на перебой свое видение. Тем кто верит астрологам, интересно мнение аналитиков и шпионов.
Среди шпионов в последнее привлек внимание Виктор Суворов, который назвал точную дату свержения Путина, и готов держать пари. Однако туманные аргументы из туманного Альбиона то одно, а аргументация – другое.
Наш земляк Богдан Мирошников приводит аргументы. и мы решили поделиться наблюдениями и выводами блогера.
“Самый популярный вопрос последние 11 месяцев. Сначала аннексия Крыма, война на Донбассе. Волнообразная эскалация конфликта не дает спокойно спать даже тогда, когда появляется хоть какая-то надежда на прекращение войны и возвращение оккупированных территорий.
В начале декабря вероятность быстрого разрешения конфликта была высока. Путину предложили вариант, при котором он выводит войска из Донбасса, разоружает боевиков, в обмен на снятие санкций и возвращение РФ в мировую элиту. Но лично Путин должен был уйти. Чего он совершенно не хотел.
В январе он присылает свою карточку «разграничения» по минским договоренностям Порошенко. После логичного отказа, начинается наступление «армии Новороссии» на Дебальцевский плацдарм. Боевики бросили все имеющиеся боеспособные подразделения из резервов в этом направлении (костяк составили российские «отпускники» с бронетехникой и артиллерией), взятым на время отпуска. Так, Углегорск (не полностью) и Нікішине им удалось оккупировать. Но, потерпев просто сумасшедшие потери, они остановились, так и не организовав такой желанный котел.
Давайте же перенесемся в плоскость международную … За інсайдами «Financial Times», передача США летального вооружения Украине – практически решенное дело. Визит Керри – это не только раздача тумаков нашему правительству для ускорения проведения реформ, но и предоставление важной информации из Белого Дома.
ВР приняла «гаагскую» юрисдикцию, которая позволит расследовать трибуналу в Гааге военные преступления в Украине. Также Януковича официально лишили звания Президента. Последний гвоздь в крышку гроба «легитимности режима Семьи». Признание Европарламентом «ДНР / ЛНВ» террористическими организациями, а РФ – агрессором состоится очень скоро.
Цена на нефть поднялась в цене. Это не связано со смертью короля Саудовской Аравии. Скорее, это сезонные колебания. Через два-три месяца цена должна опуститься до необходимого уровня в 30 долларов за баррель.
По сути, наши западные друзья подводят ситуацию к тому, чтобы ближайшее окружение Путина (Сечин, Иванов, Ротенберг, Миллер, Малофеев) передало его и еще нескольких военных преступников (лидеров боевиков, Шойгу, Глазьева, Суркова, высшего руководства ВС РФ и др.) Гааге. Потому что все понимают, что добровольно он туда не пойдет. А потом – договариваться с новым руководством о выводе войск из Донбасса, Крыма, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья.
Подозреваю, что кандидатура Медведева на пост Президента на период трансформации политической системы в России – наиболее вероятная. Этот сценарий – наиболее благоприятный и логичный для всех участников конфликта, включая третьих лиц. В противном случае – дальнейшая изоляция РФ.
Любой вариант на первичном этапе для Украины не является благоприятным. Путин до последнего будет осуществлять попытки эскалации агрессии. А с помощью агентуры – пакостить на высшем уровне политического и военного руководства страны. Как бы там ни было, мой прогноз относительно возвращения оккупированных территорий Донбасса в 2016 году – реальность. И если даже в это уже никто не верит – просто читаем новости и учимся правильно их анализировать.
На фронте будет трудно до последнего. Нужно лишь держаться нашим воинам Света. Держаться нам. Не поддаваться на провокации и никогда не сомневаться в любви к нашей Родины – Украины!
Все будет хорошо! Слава Украине!”, – заканчивает Богдан Мирошников