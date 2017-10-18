Пропотеть, чтобы выздороветь? – правда и миф о токсинах в поту
2017-10-17 22:43
Пропотеть, чтобы выздороветь? – правда и миф о токсинах в поту
Считается, что во время потения из организма выходят все вредные токсины.
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По этой причине во время сильной температуры человека закутывают потеплее и советуют пить больше жидкости. Но так ли это?
Мы перевели научно-популярную статью иностранного издания, подробно, в формате вопрос-ответ рассказывает о всех популярных заблуждениях о человеческом потіня. Что из этого правда, а что миф? Действительно ли мы «вытираем токсины вместе с потом и что происходит с нашим телом во время этого процесса?
Существует ли обоснование популярного утверждения о том, что можно «вытереть токсины?». Если так, то «токсины» могут очистить тело?
Наш пот состоит из токсичных материалов – тяжелых металлов и бисфенола А (BPA). Последнее, это химическое вещество, которое мы можем найти в пластмассе и в человеческом поту. Однако, нет никаких научных доказательств того, что потоотделение с такими токсинами улучшает наше здоровье.
«Утверждения о преимуществах саун и других подобных методов, которые стимулируют потоотделение, не подкрепленные наукой», – сказал доктор Харриет Холл,
Концентрация металлов, выявленных в поту, чрезвычайно низкая. Пот состоит на 99 процентов из воды, соответственно 1 процент вредных металлов не обладает должным влиянием. В свою очередь, печень и почки удаляют гораздо больше токсинов, чем потовые железы.
Люди, у которых выявлен высокий уровень тяжелых металлов в организме, нуждаются в рецептурных лекарств, а не чрезмерной потливости. Ведь избавиться от тяжелых металлов пот не поможет.
потоотделение
Для всех других токсинов в оганизм «мы можем полагаться на нашу печень и почки, которые занимаются всеми процессами« детоксикации », которые обычно необходимы нашему организму».
Также неясно, указывают незначительные количества токсинов, которые могут быть измерены в поту, на самом деле на проблему со здоровьем.
По словам Джо Шварца, профессора химии в Университете Макгилла в Монреале, никто никогда не сможет провести достаточно большое исследование, чтобы связать такой низкий уровень химических веществ с проблемами со здоровьем. «Это не цифра, – сказал он, – И удаления небольшого количества токсинов не обязательно означает, что будет какая-то польза для здоровья.»
Доктор Шварц сравнивал это с тем, как кто-то сидел в ванной, беспокоясь о том, чтобы не утонуть. Удаление капельницы, наполненной водой из ванны, теоретически уменьшит риск – потому что вероятность утонуть ниже при меньшем количестве воды, но сам процесс избавления от такого маленького количества воды будет фактически бессмысленным.
Так имеет ли значение, что люди выделяют небольшое количество токсинов в поту?
«Дело в том, что никто не знает», – говорил доктор Шварц.