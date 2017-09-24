Пропавшую на Львовщине 9-летнюю девочку нашли мертвой в лесу
2017-09-24 20:51
Пропавшую на Львовщине 9-летнюю девочку нашли мертвой в лесу
Тело пропавшей девочки без признаков жизни правоохранители обнаружили во рву близ села.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.
В Каменко-Бугское отделение полиции вчера, 23 сентября, на оперативную линию 102 поступило сообщение от жительницы одного из сел района о том, что ее девятилетняя дочь около 18.00 ушла из дома и местонахождение ее неизвестно.
Девочку немедленно объявили в розыск, к которому были задействованы сотрудники полиции и других служб. По данному факту было открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.
Сегодня, 24 сентября, утром полицейские обнаружили тело пропавшего ребенка без признаков жизни во рву близ села.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливается причина смерти ребенка.