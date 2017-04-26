Пропавшую женщину на Черниговщине нашли в колодце
26.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Репкинском районе в селе Звеничев исчезла 78-летняя пенсионерка. И искали ее недолго. Сын заглянул в один из местных колодцев и ужаснулся. Женщина упала и утонула. Об этом сообщили в Управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Чтобы получить погибшей, спасатели 6-й Государственной пожарно-спасательной части по штурмовой пожарной лестнице спустились в колодец и с помощью спасательной веревки вытащили тело пенсионерки. Для проведения работ привлекалось 5 человек личного состава и 1 единица специальной техники Причину трагического случая выясняют правоохранители.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым