Пропавшую 13-летнюю черниговчанку помог найти неравнодушен
Вчера, 11 июля, мы сообщали, что в Чернигове без вести пропала 13-летняя Владислава Мельник.
Девушка накануне ушла на улицу и не вернулась домой. Отец девушки обратился за помощью к полиции.
Как рассказали ЧЕline в Черниговском отделе полиции, к ним позвонил неизвестный и сообщил, что видел девушку, похожую на Владислав Мельник.
Сотрудники полиции выехали на указанное неравнодушным містянином место. Девушка, о которой он сообщил, действительно оказалась Владиславой Мирошник, она была одна, гуляла по городу. Ее доставили домой.
Родители девушки говорят, что дочь впервые ушла из дома так надолго.
На родителей будет составлен административный протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.
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