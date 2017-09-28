Проливные дожди в Китае
28.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
2017-09-28 14:19
Проливные дожди в Китае
По данным городского управления по борьбе с наводнениями, около 150 000 человек пострадали от сильных ливней
Пять человек погибли и еще четыре жителя пропали без вести в городском округе Анькан в провинции Шэньси, после проливных дождей в регионе на северо-западе Китая, сообщили местные власти, передает Rus.Media.
По данным городского управления по борьбе с наводнениями, около 150 000 человек пострадали от сильных ливней, а более 27 000 жителей были эвакуированы. Дождь также повредил не менее 2000 домов и более 12 000 гектаров сельскохозяйственных культур. Власть утверждает, что прямые экономические потери превысили 81 миллион долларов.