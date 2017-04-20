Прокуроры «занялись» матерью девочки-маугли
Под процессуальным руководством Менской местной прокуратуры осуществляется досудебное расследование уголовного производства в отношении жительницы Корюковского района, которая злостно не исполняла обязанности по уходу за своей малолетним ребенком (ст. 166 УК Украины). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области. Основанием для начала досудебного расследования стало получение шестилетней девочкой 13.04.2017 закрытого перелома плеча в результате недосмотра матери, злоупотребляет спиртными напитками. Служба по делам детей забрала ребенка из семьи и поместили в больницу. Расследование продолжается, принимаются меры, направленные на всестороннее и полное исследование всех обстоятельств дела. Ход следствия взят на контроль Менской местной прокуратурой.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым