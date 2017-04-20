Прокуроры за долги отобрали у предпринимателя 113 гектаров
Прокуратурой области в Хозяйственный суд области заявлен иск о расторжении договора аренды, возвращения земельного участка водного фонда с расположенным на ней водным объектом в государственную собственность и взыскании задолженности по договору. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области. Как установлено, в 2005 году субъекту хозяйствования на территории Трисвятськослобидськои сельского совета Черниговского района предоставлен в аренду земельный участок водного фонда общей площадью почти 113 га с расположенным на ней водным объектом (78 га) для рыбохозяйственных нужд стоимостью 2800000 грн . В связи с систематическим невыполнением арендатором в течение 2015-2017 годах взятых на себя обязательств по уплате аренды образовалась задолженность, что послужило основанием для обращения прокурора в суд для защиты интересов государства. Рассмотрение дела в суде продолжается.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым