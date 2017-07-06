Прокуратура взялась за учителей Вертиевскому школы за травмирования ученика
В средствах массовой информации освещено информацию о неоказании медицинской помощи учащемуся 5-го класса Вертиевскому ООШ І-ІІІ ступеней Нежинского района, который 25.05.2017 получил травму на уроке физкультуры. Ребенка с диагнозом «постравматичний разрыв селезенки и внутреннее кровотечение» родители доставили в больницу, где мальчика прооперировали.
Об этом ЧЕline сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области.
Учитывая то, что это событие приобрело общественный резонанс, прокуратура области информирует:
прокуратурой области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту ненадлежащего выполнения служебных обязанностей работниками школы по охране здоровья ученика 5 класса, что повлекло тяжкие последствия для несовершеннолетнего (ч. 2 ст.137 УК Украины).
Сведения о совершении указанного уголовного правонарушения 03.06.2017 внесены в Единый реестр досудебных расследований.
Прокурором области досудебное расследование в уголовном производстве взято на контроль и дальнейшее его осуществление поручено следственному управлению Главного управления Национальной полиции в области.
Сейчас в ходе следствия выясняются все обстоятельства получения телесных повреждений ребенком и состоянии выполнения обязанностей по охране здоровья ученика работниками учебного заведения.
В то же время в Черниговской областной государственной администрации направлено письмо об обеспечении проведения должного служебного расследования по указанным фактам и принятие мер к недопущению аналогичных случаев.
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