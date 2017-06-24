Прокуратура обратилась в суд относительно незавершенного строительства на Валу
Прокуратурой области в Черниговский окружной административный суд направлен иск в интересах государства в лице городского совета к бюро технической инвентаризации и управления административных услуг относительно отмены решения о государственной регистрации права собственности на объект незавершенного строительства по частной структурой.
Об этом ЧЕline сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области.
Основанием для принятия прокурором мер реагирования представительского стало признание в судебном порядке недействительным договора аренды земли, на основании которого еще в 2011 году в пользование одному из предпринимателей переданы под застройку земельный участок на территории архитектурно-исторического заповедника «Чернигов древний» площадью более 0,5 га для воссоздания утраченной достопримечательности здания Дворянского собрания с обустройством гостинично-туристического комплекса.
Рассмотрение дела в суде продолжается.
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