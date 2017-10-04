Прокуратура настаивает на принудительном лечении убийцы 4-летнего ребенка
Под процессуальным руководством Прилуцкой местной прокуратуры завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту убийства малолетнего ребенка.
Как сообщалось ранее, до 31.07.2017 Сребнянской центральной районной больницы доставлено тело 4-летнего ребенка, что было обнаружено по месту ее жительства.
В ходе досудебного расследования установлено виновное лицо, которым оказалась психически больная мать малолетней девочки.
Согласно заключению Киевского городского Центра судебно-психиатрической экспертизы, женщина в период времени совершения деяния не могла осознавать свои действия и руководить ими.
Процессуальным руководителем в уголовном производстве по факту убийства малолетнего ребенка направлено в суд ходатайство о применении принудительных мер медицинского характера в отношении психически больной матери.
Подозреваемой в совершении общественно опасного деяния на основании ст.508 УПК Украины избрана мера пресечения в виде помещения в психиатрическое учреждение в условиях, исключающих ее опасное поведение.
Источник: Прилуцкая местная прокуратура
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.