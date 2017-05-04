Проклятое место: второй день подряд ДТП
04.05.2017 | Новости | Комментариев нет|
Снова в районе ЗАЗа произошла авария. Вчера мы уже сообщали, что на этом же месте произошло ДТП. И снова столкнулись микроавтобус и легковушка. Вот только на этот раз технические повреждения серьезнее. Жертв нет. Очевидцы рассказывают, что микроавтобус Volkswagen-Т4 выезжал на главную из придворового проезда. А легковушка Chevrolet Cruze ехал по главной. Такие данные предоставили очевидцы аварии. На место ДТП выехал патруль. Полиция сейчас выясняет все обстоятельства аварии и определяет, по чьей вине произошло дорожно-транспортное происшествие. Правоохранители напоминают: будьте осторожны и осмотрительны, не нарушайте правил дорожного движения.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым