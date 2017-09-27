Производитель пылесосов и фенов Dyson занялся созданием электромобиля
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2017-09-27 17:26
Производитель пылесосов и фенов Dyson занялся созданием электромобиля
Компания Dyson заявила, что ее электромобиль будет принципиально другим, не похожим на уже представленные на рынке модели.
Компания Dyson, которая занимается производством бытовой техники, объявила о разработке электромобиля, передает Rus.Media. Проект анонсировал в твиттере основатель компании Джеймс Дайсон.
“James Dyson just announced to @Dyson employees that we’ve begun work on a battery electric vehicle due to launch in 2020.”
Dyson, известная своими пылесосами, сушилками для рук и фенами, планирует вложить в разработку электромобиля два миллиарда фунтов стерлингов. Половина этой суммы будет потрачена на создание аккумулятора с твердым электролитом.
Компания Dyson заявила, что ее электромобиль, который планируется представить в 2020 году, будет принципиально другим, не похожим на уже представленные на рынке модели, включая Tesla.