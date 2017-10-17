Производитель отзовет более миллиона автомобилей Mercedes

despravda | 17.10.2017 | Авто | Комментариев нет
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2017-10-17 09:58

Производитель отзовет более миллиона автомобилей Mercedes
Обнаружены проблемы с подушками безопасности.

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Концерн Daimler AG отзовет в сервисные центры по всему миру более миллиона автомобилей марки Mercedes в связи с неполадками в модуле управления подушками безопасности, передает Rus.Media.

Отзыву будут подлежать автомобили классов A, B, C, E, а также CLA, GLA и GLC, которые поступили в продажу в период между 2011 и 2017 годами, заявил пресс-секретарь концерна Daimler AG в Штутгарте в понедельник, 16 октября.

Сообщается, 400 тысяч автомобилей будет отозвано в Великобритании, несколько сотен тысяч – в Германии.

По словам пресс-секретаря концерна, “проблема возникает только в редких случаях”, и сами подушки безопасности не являются бракованными. Но, сообщается, что есть факты необоснованного развертывания подушек безопасности.

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